Jean Deza tiene contrato vigente con el Binacional. | Fuente: Liga 1

Franco Navarro dejó el buzo de UTC de Cajamarca al término de la Liga 1 2020 para llegar al Deportivo Municipal. La confirmación de su salida del conjunto cajamarquino y posterior arribo a la Academia se dio el último miércoles y en la mañana de este jueves, respectivamente.

En la tienda del UTC, Franco Navarro ha tenido ha jugadores talentosos que bien podrían llegar al Deportivo Municipal. En relación a ello, el también ex futbolista de la Selección Peruana se refirió si es que Jean Deza podría ser parte de su nuevo plantel en el elenco edil.

"Es verdad que Deza es importante y que presenta todas las cualidades del mundo, aunque que yo lo pueda encaminar (en Municipal), no me atrevería a decir eso. No sé cuál es su actual situación ni se ha tocado hasta el momento lo de los refuerzos. Más allá de las bromas, tiene condiciones, pero de él depende", sostuvo Navarro a Ovación.

Jean Deza, ¿con rumbo al Municipal?

Asimismo, dio cuenta de la expectativa que tiene para empezar con el 'Muni' con el pie derecho. "Estamos hechos para afrontar retos. Victor Rivera hizo un excelente trabajo aquí y ahora nos toca. Con los dirigentes voy a evaluar y espero que me dén opciones para programar todo lo que será el año 2021", indicó.

Franco Navarro dejó la tienda del UTC de Cajamarca con la clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que Municipal no obtuvo el pase a ningún torneo internacional. Esa es la meta de la Academia para la temporada que viene en la Liga 1.