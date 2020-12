Franco Navarro dirigirá a Deportivo Municipal en el 2021 | Fuente: Municipal

Deportivo Municipal anunció este jueves a Franco Navarro como su nuevo director técnico, quien asumirá el cargo que perteneció a Víctor Rivera durante los últimos tres años. El estratega de 59 años reveló que tenía acordado con UTC su renovación para el 2021, sin embargo, cambió de decisión ante el llamado de la 'Academia'.

“La semana pasada me reuní con Joaquín Ramírez (presidente de UTC) y parecía simple definir nuestra continuidad en el club después de lograr el objetivo (clasificar a la Sudamericana). Le había dicho que sí, pero aparece este pedido de Municipal y la verdad no pude decirles que no. Espero que la gente de Cajamarca entienda que son retos importantes, ha sido un año especial en el mundo, que después de mucho me ha permitido volver a la capital y estar cerca a mis hijos. En los últimos 15 años estuvo casi siempre en provincias”, mencionó Navarro en entrevista con ‘Gol Perú’.

Navarro Monteiro, que dirigió anteriormente a la Selección Peruana, Alianza Lima o Sporting Cristal, debutó en su etapa de futbolista en Municipal, siendo parte del plantel que clasificó por primera vez a la Copa Libertadores en 1982.

“Hace dos días recibí la llamada de la nueva administración de Municipal, ‘Franja Edil’. Después de conversar accedí a la reunión y resulté satisfecho. Tienen un proyecto importante y ellos consideran que encajo ahí. Es la primera vez que ‘Muni’ me llama para un proyecto serio y era imposible decir no”, contó el estratega.

Franco Navarro llega a la 'Academia' luego de casi cinco temporadas consecutivas en UTC. Con los cajamarquinos estuvo desde el 2016 y tuvo un breve intermedio de tres meses en 2019.

“Es un día especial y triste a la vez. Cuando uno logra objetivos como el de UTC, luego de haber empezado la reapertura del campeonato muy mal, es así. Ese grupo se fortaleció y empezó el reto. Logramos una clasificación importante (Sudamericana), queríamos pelear el torneo y no lo alcanzamos. Me hicieron sentir orgulloso de poder haberlos dirigido este año”, señaló.