Liga 1: Grau se enfrentará ante Alianza Atlético por la fecha 17

Grau se enfrentará ante Alianza Atlético por la fecha 17
Nota IA

por Nota IA

·

Alianza Atlético se mide ante Grau en el estadio Campeones del 36 mañana a las 15:30 horas. El partido será supervisado por Jordi Espinoza Valles.

Mañana desde las 15:30 horas, Grau recibirá a Alianza Atlético en el estadio Campeones del 36, por la fecha 17 de la Liga 1.

Así llegan Grau y Alianza Atlético

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Grau en partidos de la Liga 1

Grau recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Cusco FC. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 6 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Liga 1

Alianza Atlético cayó derrotado 0 a 1 ante Cienciano. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 5 goles y recibió 6.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 29 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Atlético se impuso por 2 a 1.

Jordi Espinoza Valles es el árbitro designado para controlar el partido.


Fecha y rival de Grau en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 18: vs Juan Pablo II: 8 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)
Fecha y rival de Alianza Atlético en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 18: vs Alianza Universidad: 9 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)
Horario Grau y Alianza Atlético, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

