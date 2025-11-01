Atlético Grau vs Alianza Atlético EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 17 del Torneo Clausura?

Alianza Atlético vs EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 17 del Torneo Clausura.

Atlético Grau vs Alianza Atlético EN VIVO: se enfrentan este domingo 2 de noviembre por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Miguel Grau de la ciudad de Piura, desde la 3:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Atlético Grau vs Alianza Atlético: cómo llegan a la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Atlético Grau llega a esta intancia tras perder 1-0 ante Cusco FC en la ciudad imperial, mientras que Alianza Atlético perdió 1-0 en casa ante Cienciano.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs Alianza Atlético en vivo por el Torneo Clausura 2025?



El partido entre Atlético Grau vs Alianza Atlético se disputará este domingo 2 de noviembre en el Estadio Miguel Grau de la ciudad de Piura. El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Alianza Atlético en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú, el partido entre Atlético Grau vs Alianza Atlético comienza a la 3:30 p.m.

En Colombia, el partido entre Atlético Grau vs Alianza Atlético comienza a la 3:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Atlético Grau vs Alianza Atlético comienza a la 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Atlético Grau vs Alianza Atlético comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Atlético Grau vs Alianza Atlético comienza a las 4:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Atlético Grau vs Alianza Atlético comienza a las 5:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Atlético Grau vs Alianza Atlético comienza a las 5:30 p.m.

En Chile, el partido entre Atlético Grau vs Alianza Atlético comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre Atlético Grau vs Alianza Atlético comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Atlético Grau vs Alianza Atlético comienza a las 5:30 p.m

¿Dónde ver el Atlético Grau vs Alianza Atlético en vivo?



El partido entre Atlético Grau vs Alianza Atlético se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.