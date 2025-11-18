Liga 1: Grau y Sporting Cristal se miden por la fecha 19

Palpitamos la previa del choque entre Grau y Sporting Cristal. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Grau ejercerá mañana la localía ante Sporting Cristal, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 19 de la Liga 1.

Así llegan Grau y Sporting Cristal

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Grau en partidos de la Liga 1

Grau quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Juan Pablo II por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 2 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Liga 1

Sporting Cristal llega con ventaja tras derrotar a Cienciano con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 2 veces ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 4.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue Sporting Cristal quien ganó 2 a 1.

