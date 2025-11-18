Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 19 del Torneo Clausura?

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025.

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO: se enfrentan este miércoles 19 de noviembre por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Campeones de 36 de la ciudad de Sullana, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Liga1 Max y L1 Play. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 630 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Atlético Grau vs Sporting Cristal: ¿Cómo llegan a la fecha 19, la última del Torneo Clausura 2025?



Atlético Grau llega al cotejo con la tranquilidad de no pelear por el descenso. Se encuentra en el decimosegundo lugar con 38 unidades. Sporting Cristal, en tanto, ya tiene asegurado su cupo a los playoffs tras alcanzar el cuarto lugar de la tabla acumulada.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs Sporting Cristal en vivo por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025?



El partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal se disputará este miércoles 19 de noviembre en el Campeones del 36 de la ciudad de Sullana. El recinto tiene capacidad para 12 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Sporting Cristal en vivo por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025?



En Colombia, el partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Atlético Grau vs Sporting Cristal en vivo por TV?



El partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, irá por L1 Play. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Atlético Grau vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Jeremy Rostaing, Rodrigo Tapia, José Bolívar, Elsar Rodas; Diego Soto, Rafael Guarderas; Paulo de la Cruz, Neri Bandiera, Tomás Sandoval; Raúl Ruidíaz.

Sporting Cristal: Renato Solís; Leandro Sosa, Jhilmar Lora, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Santiago González, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún, Cristian Benavente; Irven Ávila y Felipe Vizeu.