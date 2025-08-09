Liga 1: Juan Pablo II se enfrenta ante la visita Deportivo Binacional por la fecha 5

Juan Pablo II y Deportivo Binacional se enfrentan en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II, con el arbitraje de Jhonathan Zamora Quiroz. El duelo se jugará mañana desde las 15:30 horas.
Así llegan Juan Pablo II y Deportivo Binacional
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1
En la fecha anterior, Juan Pablo II se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Melgar. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Deportivo Binacional en partidos de la Liga 1
En la jornada anterior, Deportivo Binacional derrotó 2-0 a Alianza Atlético. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 empates y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 8 en su arco.
En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Deportivo Binacional lo ganó por 2 a 0.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Jhonathan Zamora Quiroz.
Fechas y rivales de Juan Pablo II en los próximos partidos de la Liga 1
- Fecha 6: vs UTC: 16 de agosto - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Cusco FC: 22 de agosto - 17:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Deportivo Binacional en los próximos partidos de la Liga 1
- Fecha 6: vs Sporting Cristal: 16 de agosto - 19:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Ayacucho FC: 22 de agosto - 15:00 (hora Argentina)
Horario Juan Pablo II y Deportivo Binacional, según país
- Argentina: 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas