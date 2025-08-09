Los Chankas vs. Atlético Grau: horario y dónde ver el partido por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga1

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Chankas vs. Atlético Grau se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Tanto Los Chankas como el elenco de Atlético Grau están obligados a sacar la victoria. Los albos deben ganar para meterse al primer pelotón en lo que va de la tabla de posiciones, mientras que el club andahuaylino porque se encuentra en los últimos lugares.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llegan Los Chankas y Atlético Grau a la quinta jornada del Torneo Clausura 2025?

La escuadra de Los Chankas viene de caer 3-0 a manos de Cienciano, mientras que el conjunto piurano llega de empatar a uno ante Deportivo Garcilaso.

¿Cuándo y dónde juegan Los Chankas vs Atlético Grau en vivo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 10 de agosto en el Estadio Los Chankas. El recinto tiene una capacidad para 10,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs Atlético Grau en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú, el partido Los Chankas vs Atlético Grau comienza a la 1:15 p.m.

En Colombia, el partido Los Chankas vs Atlético Grau comienza a la 1:15 p.m.

En Ecuador, el partido Los Chankas vs Atlético Grau comienza a la 1:15 p.m.

En Chile, el partido Los Chankas vs Atlético Grau comienza a las 2:15 p.m.

En Bolivia, el partido Los Chankas vs Atlético Grau comienza a las 2:15 p.m.

En Venezuela, el partido Los Chankas vs Atlético Grau comienza a las 2:15 p.m.

En Brasil, el partido Los Chankas vs Atlético Grau comienza a las 3:15 p.m.

En Argentina, el partido Los Chankas vs Atlético Grau comienza a las 3:15 p.m.

En Uruguay, el partido Los Chankas vs Atlético Grau comienza a las 3:15 p.m.

En Paraguay, el partido Los Chankas vs Atlético Grau comienza a las 3:15 p.m.

¿Qué canales transmiten el partido Los Chankas vs Atlético Grau en vivo?

El partido de Los Chankas contra Atlético Grau será transmitido vía TV por L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Los Chankas vs Atlético Grau: alineaciones posibles

Los Chankas: Hairo Camacho; Santiago Torres, Héctor González, Carlos Pimienta, Anthony Quintana; Ederson Mogollón, Jordan Guivin, Adrián Quiros, Oshiro Takehushi; José Manzaneda y Pablo Bueno.

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Rodrigo Tapia, Daniel Franco, Fabio Rojas, José Bolívar; Rafael Guarderas, Benjamín García, Paulo de La Cruz; Christopher Olivares, Neri Bandiera y Raúl Ruidíaz.

NUESTROS PODCAST

Enfermedades catastróficas: ¿quién paga cuando tu salud cuesta más que tu sueldo?

Una enfermedad grave puede destruir la economía de cualquier familia. El Dr. Elmer Huerta conversa con el Dr. Alfredo Sobrevilla Ricci, gerente general de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud, sobre cómo enfrentar las llamadas enfermedades catastróficas en el Perú. ¿Qué cubren el SIS, el FISAL y los seguros privados? ¿Por qué tantas personas terminan endeudadas, aun estando aseguradas? Un episodio urgente para entender tus derechos y prevenir tragedias económicas.