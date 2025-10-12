Liga 1: Juan Pablo II se enfrenta ante la visita Deportivo Garcilaso por la fecha 14

Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso se enfrentan en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II, con el arbitraje de Julio Quiroz Carrillo. El duelo se jugará mañana desde las 15:15 horas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Pablo II se enfrenta mañana ante Deportivo Garcilaso para disputar el partido por la fecha 14, en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II, desde las 15:15 horas.

Así llegan Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

Juan Pablo II busca levantarse de su derrota ante Universitario en el Monumental. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 2, con 3 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos de la Liga 1

Deportivo Garcilaso cayó 2 a 4 ante Alianza Atlético. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 2 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 7 goles a favor, ha recibido 12 en contra.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Deportivo Garcilaso lo ganó por 4 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Julio Quiroz Carrillo.

Fechas y rivales de Juan Pablo II en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 15: vs Los Chankas: 18 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Comerciantes Unidos: 24 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Cienciano: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Deportivo Garcilaso en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 15: vs Sporting Cristal: 19 de octubre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Ayacucho FC: 25 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs ADT de Tarma: 1 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Horario Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso, según país