Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: se enfrentan este lunes 13 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el C.D. Juan Pablo II de la ciudad de Chongoyape, desde las 3:15 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso: así llegan a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025



Juan Pablo II llega al partido estando en el puesto 16 con 11 unidades. Deportivo Garcilaso, en tanto, se encuentra en el séptimo lugar con 18 puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso en vivo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?



El partido entre Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso se disputará el lunes 13 de octubre en el C.D. Juan Pabo II de la ciudad de Chongoyape. El recinto tiene capacidad para 5000 espectadores.

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú, el partido Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso comienza a las 3:15 p.m.

En Colombia, el partido Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso comienza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso comienza a las 4:15 p.m.

En Venezuela, el partido Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso comienza a las 4:15 p.m.

En Chile, el partido Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso comienza a las 5:15 p.m.

En Brasil, el partido Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso comienza a las 5:15 p.m.

En Uruguay, el partido Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso comienza a las 5:15 p.m.

¿Dónde ver el Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso en vivo por TV?



El partido entre Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, se podrá ver por L1 Play. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso: alineaciones posibles



Juan Pablo II: Vega; Alfani, Sánchez, Peralta; Canova, Ramírez, Vega, Loyola; Rasmussen, Rodríguez y Fernández.

Deportivo Garcilaso: Zubczuk; Canales, Salazar, Lojas, Núñez; Páucar, Beltrán, Sandoval; Bazán, Erustes y Naya.

Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso: últimos resultados

Juan Pablo II

Universitario 3-0 Juan Pablo II

Juan Pablo II 1-1 ADT

Ayacucho 2-1 Juan Pablo II

Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso 2-4 Alianza Atlético

Cusco FC 4-0 Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilado 0-0 UTC