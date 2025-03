El Juan Pablo II vs. Melgar no se juega: ¿a qué se debe la suspensión del partido?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Novedades en la liga peruana de primera división. Y es que el partido entre Juan Pablo II y Melgar no se jugará, en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

RPP pudo conocer que tanto Juan Pablo II como la tienda del FBC Melgar fueron notificados respecto a la suspensión del cotejo del domingo 3 de marzo por una nueva jornada del certamen local. El motivo se debe que el Estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo no pasó la aprobación de parte de Defensa Civil.

Esto último se da en el contexto de la tragedia que se dio el viernes de la semana pasada en el centro comercial Real Plaza de la ciudad en mención, donde fallecieron seis personas por la caída del techo del patio de comidas.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Juan Pablo II no tiene goles en lo que va de la Liga1. | Fuente: Juan Pablo II College

Es de esta manera que la escuadra arequipeña no viajará al norte del país para jugar la cuarta jornada del Apertura.

De momento, no hay fecha tentativa para lo que será la reprogramación del cotejo en mención. Melgar, entonces, no tendrá un duelo de Liga1 Te Apuesto antes de jugar ante Cerro Porteño por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores de América.

Programación de la fecha 4 del Apertura 2025

Jueves 27 de febrero

1:00 p.m. Los Chankas vs Cienciano

3:30 p.m. ADT vs Sport Boys

Viernes 28 de febrero

3:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau

Sábado 1 de marzo

1:00 p.m. Cusco FC vs UTC

3:30 p.m. Alianza Atlético vs Binacional

8:00 p.m. Sporting Cristal vs Alianza Lima

Domingo 2 de marzo

1:00 p.m. Ayacucho FC vs Sport Huancayo

6:00 p.m. Universitario vs Alianza Universidad

*Comerciantes Unidos: descansa

NUESTROS PODCAST

Las 5 preguntas más comunes en el examen de ciudadanía

Si vas a presentar el examen de naturalización en EE.UU., este episodio es para ti. Conoce las 5 preguntas más repetidas y los mejores consejos para prepararte y aprobar. ¡Escúchalo ahora y prepárate para tu ciudadanía!