Liga 1: Juan Pablo II y Grau se encuentran en la fecha 18

Todo lo que tienes que saber en la previa de Juan Pablo II vs Grau. El duelo, a disputarse en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II mañana, comenzará a las 15:15 horas y será dirigido por Jesús Cartagena Tiburcio.

Juan Pablo II y Grau se enfrentan mañana, a partir de las 15:15 horas, en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II. El partido corresponde a la fecha 18 de la Liga 1.

Así llegan Juan Pablo II y Grau

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

Juan Pablo II cayó 1 a 2 ante Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega. Con una racha negativa, llega con 4 partidos sin ganar y con 8 goles en su propia valla. Durante esos cotejos, registró tan solo 1 a favor.

Últimos resultados de Grau en partidos de la Liga 1

En la fecha anterior, Grau logró empatar 1-1 ante Alianza Atlético. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Pudo convertir 2 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Grau fue el ganador por 2 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Jesús Cartagena Tiburcio.

Horario Juan Pablo II y Grau, según país