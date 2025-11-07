Juan Pablo II vs. Atlético Grau: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 18 del Clausura?

Juan Pablo II vs. Atlético Grau EN VIVO: se enfrentan este sábado 8 de noviembre en el Complejo Deportivo Juan Pablo, en Chongoyape (Chiclayo). El partido corresponde a la fecha 18 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 3:15 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Cinco derrotas consecutivas han comprometido seriamente el futuro del equipo de Agustín Lozano, el presidente de la FPF, en la Liga1, que incluso tuvo como escena inédita la pelea en pleno partido del técnico Santiago Acasiete y Cristian Tizón en Cusco.

Pero todavía Juan Pablo II sigue dependiendo de sí mismo y para ello busca el triunfo ante Grau en su último cotejo de local. Si suma, además, sellará el descenso de Alianza Universidad.

Atlético Grau solo juega por completar su fixture, ya que no tiene opciones de perder la categoría ni alcanzar el boleto para la Copa Sudamericana.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Juan Pablo II vs Atlético Grau: ¿cómo llegan a la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?

Juan Pablo II se presenta a la contienda tras perder 2-1 ante Cienciano en los últimos minutos del partido en Cusco. Atlético Grau, en tanto, igualó 1-1 con Alianza Atlético en el clásico piurano.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo II vs Atlético Grau EN VIVO por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Juan Pablo II ante el elenco de Atlético Grau está programado para el sábado 8 de noviembre en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, en Chongoyape (Lambayeque). El recinto tiene capacidad para recibir a 3 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs Atlético Grau EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Juan Pablo II vs. Atlético Grau comienza a las 3:15 p.m.

, el partido entre Juan Pablo II vs. Atlético Grau comienza a las 3:15 p.m. En Colombia, el partido entre Juan Pablo II vs. Atlético Grau comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido entre Juan Pablo II vs. Atlético Grau comienza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido entre Juan Pablo II vs. Atlético Grau comienza a las 4:15 p.m

En Venezuela, el partido entre Juan Pablo II vs. Atlético Grau comienza a las 4:15 p.m.

En Chile, el partido entre Juan Pablo II vs. Atlético Grau comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido entre Juan Pablo II vs. Atlético Grau comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido entre Juan Pablo II vs. Atlético Grau comienza a las 5:15 p.m

En Uruguay, el partido entre Juan Pablo II vs. Atlético Grau comienza a las 5:15 p.m.

En Brasil, el partido entre Juan Pablo II vs. Atlético Grau comienza a las 5:15 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Juan Pablo II vs. Atlético Grau comienza a las 2:15 p.m.

En España, el partido entre Juan Pablo II vs. Atlético Grau comienza a las 9:15 p.m

¿Dónde ver el Juan Pablo II vs Atlético Grau EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Juan Pablo II vs Atlético Grau: alineaciones posibles

Juan Pablo II: Matías Vega; Renzo Alfani, Aron Sanchez, Álvaro Rojas, Jorge Toledo; Jhon Vega, Christian Tizón, Nilson Loyola; Mauricio Affonso y Fabio Agurto.

Atlético Grau: Patricio Álvarez; José Bolívar, Daniel Franco, Rodrigo Tapia, Jeremy Rostaing; Diego Soto, Rafael Guarderas, Rodrigo Vilca, Neri Bandiera, Paulo De La Cruz; y Raúl Ruidíaz.

Juan Pablo II vs Atlético Grau: ¿Cuánto paga un gol de Ruidíaz?

Casa de Apuestas Gol de Ruidíaz Betano 3.65 Apuesta Total 3.50 DoradoBet 3.50 Te Apuesto 3.60