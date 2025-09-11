Liga 1: Los Chankas visita a Sport Huancayo por la fecha 8

La previa del choque de Sport Huancayo ante Los Chankas, a disputarse en el estadio Huancayo mañana desde las 15:15 horas. El árbitro será Jhonathan Zamora Quiroz.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A partir de las 15:15 horas, Sport Huancayo y Los Chankas protagonizarán mañana su choque por la fecha 8 de la Liga 1, en el estadio Huancayo.

Así llegan Sport Huancayo y Los Chankas

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos de la Liga 1

Sport Huancayo sacó un empate por 1 en su visita a Deportivo Garcilaso. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 9 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos de la Liga 1

Los Chankas viene de derrotar a Sport Boys con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 9 goles y le han convertido 10 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y el marcador favoreció a Sport Huancayo con un marcador de 1-3.

Jhonathan Zamora Quiroz será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Sport Huancayo en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 8: vs Los Chankas: 12 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Cienciano: 21 de septiembre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Grau: 26 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Alianza Universidad: 30 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sport Boys: 4 de octubre - 21:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Los Chankas en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 8: vs Sport Huancayo: 12 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Melgar: 21 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs UTC: 29 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Cusco FC: 4 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Horario Sport Huancayo y Los Chankas, según país