Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Alianza Atlético vs. Juan Pablo II: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el Torneo Clausura 2025 de Liga1?

Guía TV, Alianza Atlético vs Juan Pablo II por la liga peruana.
Guía TV, Alianza Atlético vs Juan Pablo II por la liga peruana. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

En el Estadio Campeones del 36, Alianza Atlético busca una victoria en casa contra Juan Pablo II College.

Alianza Atlético vs. Juan Pablo II se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la previa de este cotejo, Alianza Atlético tiene 6 puntos en la tabla de posiciones de la segunda parte de temporada en el fútbol peruano, siendo decimocuarto. Por su parte, Juan Pablo II marcha con la misma cantidad de unidades que los 'churres', aunque están una casilla por debajo.

¿Cómo llegan Alianza Atlético y Juan Pablo II a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025?

La tienda de Alianza Atlético llega de perder 1-0 contra Cusco FC en la jornada anterior, en tanto que los de Chongoyape vienen de igualar sin goles justamente frente a los cusqueños.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs Juan Pablo II en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 13 de septiembre en el Estadio Campeones del 36 (Piura). El recinto tiene una capacidad para 12,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Juan Pablo II en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 3:15 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 3:15 p.m. 
  • En Colombia, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 3:15 p.m. 
  • En Chile, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 4:15 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 4:15 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 4:15 p.m. 
  • En Brasil, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 5:15 p.m. 
  • En Argentina, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 5:15 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 5:15 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 5:15 p.m. 

¿Qué canal transmite el Alianza Atlético vs Juan Pablo II en vivo?

El partido de Alianza Atlético contra Juan Pablo II será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Atlético vs Juan Pablo II: alineaciones posibles

Alianza Atlético: Diego Melian; Piero Guzmán, Horacio Benincasa, Erick Perleche, José Carlos Villegas; Luis Olmedo, Frank Ysique, Jimmy Pérez; Miguel Graneros, Jorge Del Castillo y Renato Espinoza.

Juan Pablo II: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Nicolás Silva; Pierre Da Silva y Facundo Callejo.

Alianza Atlético Juan Pablo II Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

