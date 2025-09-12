Alianza Atlético vs. Juan Pablo II: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el Torneo Clausura 2025 de Liga1?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Atlético vs. Juan Pablo II se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la previa de este cotejo, Alianza Atlético tiene 6 puntos en la tabla de posiciones de la segunda parte de temporada en el fútbol peruano, siendo decimocuarto. Por su parte, Juan Pablo II marcha con la misma cantidad de unidades que los 'churres', aunque están una casilla por debajo.

¿Cómo llegan Alianza Atlético y Juan Pablo II a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025?

La tienda de Alianza Atlético llega de perder 1-0 contra Cusco FC en la jornada anterior, en tanto que los de Chongoyape vienen de igualar sin goles justamente frente a los cusqueños.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs Juan Pablo II en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 13 de septiembre en el Estadio Campeones del 36 (Piura). El recinto tiene una capacidad para 12,000 espectadores.

¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢! 🌪️⚽️



🏆 Clausura - Fecha 08 / @liga1teapuesto

🆚 Juan Pablo II

📆 Sábado 13 de septiembre

⌚ 3:15 p.m.

🏟️ Estadio Campeones del 36



Adquiere tus entradas:

🎟️ Aquí: https://t.co/2pMdpDOvDe

🟣 También puedes comprar por Yape#VamosVendaval pic.twitter.com/U5nasEAqrf — Alianza Atletico de Sullana (@alianzasullana_) September 8, 2025

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Juan Pablo II en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 3:15 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 3:15 p.m.

En Chile, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 4:15 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 4:15 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 4:15 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 5:15 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Atlético vs Juan Pablo II comienza a las 5:15 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Atlético vs Juan Pablo II en vivo?



El partido de Alianza Atlético contra Juan Pablo II será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Atlético vs Juan Pablo II: alineaciones posibles

Alianza Atlético: Diego Melian; Piero Guzmán, Horacio Benincasa, Erick Perleche, José Carlos Villegas; Luis Olmedo, Frank Ysique, Jimmy Pérez; Miguel Graneros, Jorge Del Castillo y Renato Espinoza.

Juan Pablo II: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Nicolás Silva; Pierre Da Silva y Facundo Callejo.