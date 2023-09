Fecha clave en la Liga1 2023: así se jugará la jornada 16 del Torneo Clausura

La Liga 1 Betsson 2023 va llegando a su final. En esta oportunidad, la fecha 16 del Torneo Clausura se llevará a cabo entre el jueves 28 de setiembre y el domingo 1 de octubre, y será clave para conocer qué equipos siguen en la pelea por el título.

En la previa, son cuatro los que tienen más chances: FBC Melgar, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Alianza Lima. En ese orden, debido a su ubicación en la tabla de posiciones. Aunque, eso sí, el 'Dominó' aún tiene pendiente descansar, a diferencia de las otras tres escuadras.





La jornada 16 del Torneo Clausura arrancará el día jueves 28 de setiembre con el encuentro entre Unión Comercio y Deportivo Binacional, dos equipos que tratan de escapar del descenso. Luego, se jugarán dos partido claves en la lucha por el título: Universitario de Deportes visitará a la Universidad César Vallejo, mientras que Alianza Lima recibirá en Matute a FBC Melgar.

El viernes se disputarán otros tres encuentros. Dos de ellos serán claves en la lucha por la permanencia en Primera División: UTC vs. Sport Boys y Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal. El tercero tendrá como protagonista a otro equipo que lucha por el título: Sporting Cristal visitará a Cusco FC.

El sábado, Cienciano vs. Atlético Grau se medirán en Cusco. Ya el domingo, la fecha culminará con los enfrentamientos entre Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso y Academia Cantolao vs. ADT.

Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura

Jueves 28 de setiembre

1:00 p. m. ► Unión Comercio vs. Binacional ► Municipal Carlos Vidaurre (Tarapoto) | Liga1 Max

6:00 p. m. ► César Vallejo vs. Universitario de Deportes ► Mansiche (Trujillo) | Liga1 Max

8:30 p. m. ► Alianza Lima vs. FBC Melgar ► Alejandro Villanueva (Lima) | Liga1 Max





Viernes 29 de setiembre

3:00 p. m. ► UTC vs. Sport Boys ► Héroes de San Ramón (Cajamarca) | Liga1 Max

3:00 p. m. ► Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal ► IPD Huancayo (Huancayo) | Liga1 Max

6:00 p. m. ► Cusco FC vs. Sporting Cristal ► Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | Liga1 Max





Sábado 30 de setiembre

3:00 p. m. ► Cienciano vs. Atlético Grau ► Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | Liga1 Max





Domingo 1 de octubre

1:00 p. m. ► Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso ► Campeones del 36 (Sullana) | Liga1 Max

3:20 p. m. ► Academia Cantolao vs. ADT ► Iván Elías Moreno (Lima) | Liga1 Max





Descansa: Carlos A. Mannucci

Resultados de la fecha 16

Tabla de posiciones del Torneo Clausura y acumulada

