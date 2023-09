Gianluca Lapadula a las canchas: dan fecha para que el delantero debute con Cagliari en Serie A

Gianluca Lapadula no ha podido debutar, hasta el momento, con la camiseta del Cagliari en la Serie A 2023-24 debido a una lesión, con posterior operación, en uno de sus tobillos.

No obstante, el delantero Gianluca Lapadula está en pleno proceso de rehabilitación para volver a ser considerado por el Cagliari y, por consecuencia, en la Selección Peruana para las Eliminatorias 2026. En ese panorama, la prensa italiana da cuenta sobre cuándo volvería el exBenevento y AC Milan a los terrenos de juego.

Según reporta L'Unione Sarda, diario italiano, la intención del club de Lapadula es que regrese a los terrenos de juego para el partido contra Salernitana, programado para el domingo 22 de octubre en condición de visitante.

El jugador "quiere volver cuanto antes" y "trabaja en el proceso de su recuperación", es lo que señala el citado medio europeo.

No obstante, da cuenta que el director técnico Claudio Ranieri tendrá más que en cuenta lo que diga el departamento médico del club, por lo que no lo alineará si es que no está del todo recuperado. "Quiere evitar recaídas", añaden.

Hay que tener en cuenta que en la quincena de este mes de septiembre, el DT fue consultado sobre el retorno de Gianluca Lapadula, MVP de la pasada temporada de la segunda división italiana.

"Aún no lo tengo disponible y está haciendo todos los preparativos para estarlo. Cuando me llegue, tardará un mes en volver a estar en condiciones", remarcó el estratega en conferencia de prensa.

Sí está descartada su participación en la fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026, en donde la Selección Peruana tendrá participación. La bicolor jugará ante Chile y Argentina el 12 y 17 de dicho mes, respectivamente.

En tanto, el Cagliari tan solo tiene dos puntos en 5 partidos jugados en lo que va de campaña de la Serie A. Únicamente supera el Empoli, que no tiene unidades.

