Liga 1: Por la fecha 10, Cusco FC recibirá a ADT de Tarma

Toda la previa del duelo entre Cusco FC y ADT de Tarma. El partido se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega mañana a las 19:15 horas. Será arbitrado por Edwin Ordoñez Medina.

Desde las 19:15 horas, Cusco FC y ADT de Tarma se enfrentan mañana por la fecha 10 de la Liga 1 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Así llegan Cusco FC y ADT de Tarma

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Liga 1

Cusco FC venció 1-0 a Ayacucho FC en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos de la Liga 1

ADT de Tarma venció en casa a UTC por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 8 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 28 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de ADT de Tarma.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Edwin Ordoñez Medina.


Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 11: vs Universitario: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Deportivo Garcilaso: 30 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Los Chankas: 4 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de ADT de Tarma en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 11: vs Alianza Atlético: 26 de septiembre - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Juan Pablo II: 30 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Sporting Cristal: 4 de octubre - 17:15 (hora Argentina)
Horario Cusco FC y ADT de Tarma, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

Cusco FC ADT de Tarma Liga 1

