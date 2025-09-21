Cusco FC vs. ADT: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido clave por el Torneo Clausura 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cusco FC vs. ADT se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En el elenco de Cusco está obligados a sumar de a tres en casa. Y es que la victoria de Universitario de Deportes ha hecho que pierda la punta del campeonato a manos de los cremas, por lo que un triunfo sobre ADT en condición de local hará que mire otra vez a todos sus rivales por encima del hombro.

¿Cómo llegan Cusco FC y ADT a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?



La tienda de Cusco FC, que tiene como técnico a Miguel Rondelli, viene de ganarle 1-0 a Ayacucho FC. En tanto, los tarmeños llegan de derrotar 3-1 a UTC.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs ADT en vivo por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?



El partido está programado para el lunes 22 de septiembre en el Estadio Garcilaso de la Vega (Cusco). El recinto tiene una capacidad para 42,056 espectadores.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs ADT en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Cusco FC vs ADT comienza a las 7:15 p.m.

, el partido entre Cusco FC vs ADT comienza a las 7:15 p.m. En Colombia, el partido entre Cusco FC vs ADT comienza a las 7:15 p.m.

En Ecuador, el partido entre Cusco FC vs ADT comienza a las 7:15 p.m.

En Bolivia, el partido entre Cusco FC vs ADT comienza a las 8:15 p.m.

En Venezuela, el partido entre Cusco FC vs ADT comienza a las 8:15 p.m.

En Chile, el partido entre Cusco FC vs ADT comienza a las 9:15 p.m.

En Paraguay, el partido entre Cusco FC vs ADT comienza a las 9:15 p.m.

En Argentina, el partido entre Cusco FC vs ADT comienza a las 9:15 p.m.

En Uruguay, el partido entre Cusco FC vs ADT comienza a las 9:15 p.m.

En Brasil, el partido entre Cusco FC vs ADT comienza a las 9:15 p.m.

¿Dónde ver el Cusco FC vs ADT en vivo por TV?

El partido de Cusco contra ADT será transmitido vía L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Cusco FC vs ADT: alineaciones posibles

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidias; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre da Silva; Lucas Colitto y Facundo Callejo.

ADT: Eder Hermoza; Fernando Bersano, Gustavo Dulanto, Jhair Soto, Josue Alvino; Ángel Pérez, Ademar Robles; Carlos Cabello, Joao Rojas; Mauro Da Luz y Nazareno Bazán.