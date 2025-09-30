Liga 1: Por la fecha 12 se enfrentarán Cusco FC y Deportivo Garcilaso

Todos los detalles de la previa del partido entre Cusco FC y Deportivo Garcilaso, que se juega hoy desde las 19:30 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Dirige Joel Alarcón Limo.

Cusco FC y Deportivo Garcilaso disputan hoy desde las 19:30 horas el partido por la fecha 12 de la Liga 1, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Así llegan Cusco FC y Deportivo Garcilaso

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Liga 1

Cusco FC viene de caer por 2 a 3 frente a Universitario. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos de la Liga 1

Deportivo Garcilaso igualó 0-0 ante UTC en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y empates: 2 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 5 en contra.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Cusco FC se llevó la victoria por 1 a 3.

Joel Alarcón Limo fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 13: vs Los Chankas: 4 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Comerciantes Unidos: 12 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Cienciano: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Deportivo Garcilaso en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 13: vs Alianza Atlético: 5 de octubre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Juan Pablo II: 13 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Sporting Cristal: 19 de octubre - 19:30 (hora Argentina)

