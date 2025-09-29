Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cusco FC vs. Garcilaso se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

El elenco de Cusco, que tiene como director técnico a Miguel Rondelli, está en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 19 puntos, a cinco unidades del líder Universitario de Deportes. Para este cotejo ante Deportivo Garcilaso en casa, no tendrá a su goleador Facundo Callejo, quien sale de una lesión muscular.

¿Cómo llegan Cusco y Deportivo Garcilaso a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?



La tienda de Cusco FC viene de perder 3-2 contra la 'U'. Por su parte, el popular 'Pedacito de cielo' empató sin goles con UTC en la jornada pasada del Clausura.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el martes 30 de septiembre en el Estadio Garcilaso de la Vega (Cusco). El recinto tiene una capacidad para 42,056 espectadores.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Cusco FC vs Deportivo Garcilaso comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Cusco FC vs Deportivo Garcilaso comienza a las 7:30 p.m. En Ecuador, el partido Cusco FC vs Deportivo Garcilaso comienza a las 7:30 p.m.

En Colombia, el partido Cusco FC vs Deportivo Garcilaso comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Cusco FC vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:30 p.m.

En Bolivia, el partido Cusco FC vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Cusco FC vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido Cusco FC vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido Cusco FC vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Cusco FC vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Cusco FC vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Cusco FC vs Deportivo Garcilaso en vivo por TV?

El partido de Cusco ante Garcilaso será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Cusco FC vs Deportivo Garcilaso: alineaciones posibles

Cusco FC: Pedro Díaz; Marlos Ruidias, Aldair Fuentes, Alvaro Ampuero, Carlos Gamarra; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez, Iván Colman; Lucas Colitto, Nicolás Silva y Juan Tevez.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas, Orlando Núñez; Yuriel Celi, Nahuel Gómez, Kevin Sandoval; Francisco Arancibia, Pablo Erustes y Ezequiel Naya.