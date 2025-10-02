Liga 1: Por la fecha 13, Comerciantes Unidos recibirá a UTC

Toda la previa del duelo entre Comerciantes Unidos y UTC. El partido se jugará en el estadio Juan Maldonado Gamarra el viernes 3 de octubre a las 15:00 horas.

Así llegan Comerciantes Unidos y UTC

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos de la Liga 1

En su visita anterior, Comerciantes Unidos empató por 1 con Melgar. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 5 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC venció en casa a Los Chankas por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 1 y perdido 3. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 17 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de UTC.

Fechas y rivales de Comerciantes Unidos en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 14: vs Cusco FC: 12 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Alianza Atlético: 18 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de UTC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 14: vs Cienciano: 13 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Grau: 19 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Comerciantes Unidos y UTC, según país