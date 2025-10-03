Universitario vs. Juan Pablo II: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La 'U' quiere seguir firme en la cima del campeonato. Universitario, este fin de semana, recibe a Juan Pablo II en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la tienda de Universitario de Deportes están motivados para asumir una nueva jornada del certamen, ahora en casa. Y es que los cremas tienen 27 puntos en la punta de la tabla de posiciones y dependen de sí mismos para alcanzar el tricampeonato, en tanto que Juan Pablo II College tiene 11 unidades.

¿Cómo llegan Universitario y Juan Pablo II a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

Universitario viene de derrotar 2-0 a Alianza Atlético de visitante. En tanto, los de Chongoyape llegan de empatar a uno con ADT.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Juan Pablo II en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 5 de octubre en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80,093 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Juan Pablo II en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Universitario vs Juan Pablo II comienza a las 6:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Universitario vs Juan Pablo II en vivo por TV?

El partido de Universitario contra Juan Pablo II será transmitido vía GOL Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Universitario vs Juan Pablo II: alineaciones posibles

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

Juan Pablo II: Matías Vega: Jair Toledo, Renzo Alfani, Arón Sánchez, Nilson Loyola; Christian Flores, Álvaro Rojas; Relly Fernández, Cristian Ramírez, Cristhian Tizón; Emiliano Villar.