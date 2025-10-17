Liga 1: Por la fecha 15, Cienciano recibirá a Cusco FC

Toda la previa del duelo entre Cienciano y Cusco FC. El partido se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega mañana a las 18:00 horas.

Desde las 18:00 horas, Cienciano y Cusco FC se enfrentan mañana por la fecha 15 de la Liga 1 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Así llegan Cienciano y Cusco FC

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Liga 1

Cienciano venció 2-0 a UTC en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 10 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Liga 1

En la jornada anterior, Cusco FC igualó 1-1 el juego frente a Comerciantes Unidos. Con un historial irregular (3 derrotas y 1 victoria en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 0-0.

Fechas y rivales de Cienciano en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 16: vs Alianza Atlético: 25 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Juan Pablo II: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 16: vs Grau: 25 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Alianza Universidad: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Horario Cienciano y Cusco FC, según país