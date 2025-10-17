Cienciano vs. Cusco FC: horarios y canales TV del partido por fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cienciano vs. Cusco FC se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Este cotejo contra Cienciano es trascendental para el elenco de Cusco. Resulta que el club que viste con indumentaria dorada está a siete puntos de la cima del campeonato que tiene Universitario de Deportes, por lo que ganar es una obligación para los dirigidos por Miguel Rondelli. Además, aguarda un tropiezo crema contra Ayacucho FC.

¿Cómo llegan Cienciano y Cusco FC a la jornada 15 el Torneo Clausura?

La tienda de Cusco FC viene de empatar 1-1 con Comerciantes Unidos, en tanto que su rival de turno llega de ganarle 2-0 a UTC.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Cusco FC en vivo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 18 de octubre en el Estadio Garcilaso de la Vega. El recinto tiene una capacidad para 42,056 espectadores.

🎥 Declaraciones de Carlos Garcés. pic.twitter.com/sxOMd2sk0I — Club Cienciano (@Club_Cienciano) October 16, 2025

¿A qué hora juegan Cienciano vs Cusco FC en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Cienciano vs Cusco FC comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Cienciano vs Cusco FC comienza a las 6:00 p.m. En Colombia, el partido Cienciano vs Cusco FC comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido Cienciano vs Cusco FC comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Cienciano vs Cusco FC comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Cienciano vs Cusco FC comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Cienciano vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Cienciano vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Cienciano vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Cienciano vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Cienciano vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Cienciano vs Cusco FC en vivo por TV?



El partido de Cienciano contra Cusco será transmitido por las señales de L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Cienciano vs Cusco FC: alineaciones posibles

Cienciano: Ignacio Barrios; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondarain, Santiago Arias; Cristian Neira, Agustín Gonzalez, Claudio Torrejón, Danilo Ortiz; Beto da Silva, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.

Cusco FC: Pedro Díaz: Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez; Nicolás Silva, Iván Colman; Lucas Colitto y Facundo Callejo.