Liga 1: Por la fecha 15 se enfrentarán Sport Boys y Melgar

Todos los detalles de la previa del partido entre Sport Boys y Melgar, que se jugará mañana desde las 18:00 horas en el estadio Miguel Grau. Dirige Daniel Ureta Pereda.

Sport Boys aguarda mañana la visita de Melgar, para jugar el partido por la fecha 15 de la Liga 1, a partir de las 18:00 horas.

Así llegan Sport Boys y Melgar

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Sport Boys en partidos de la Liga 1

Sport Boys viene de caer por 1 a 3 frente a Alianza Lima. Ha ganado 2 y empatado 2 de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 9 en el arco contrario.

Últimos resultados de Melgar en partidos de la Liga 1

Melgar viene de un triunfo 2 a 1 frente a Alianza Universidad. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 11 goles y le metieron 3 en su arco.

La visita lleva 5 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Melgar se llevó la victoria por 2 a 1.

Daniel Ureta Pereda fue designado para controlar el partido.

Fecha y rival de Sport Boys en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 17: vs UTC: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Melgar en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 16: vs Sport Huancayo: 26 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Alianza Lima: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

