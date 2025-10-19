Universitario vs. Ayacucho FC EN VIVO: chocan en el Nacional por el Torneo Clausura 2025 de la Liga1

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vs. Ayacucho FC se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO en el inicio de esta semana por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Universitario de Deportes son los únicos líderes del campeonato con 30 puntos y dependen de sí mismos para ser los tricampeones del fútbol peruano. Los cremas tienen cinco victorias consecutivas y esperan alcanzar la sexta contra un Ayacucho que pelea por no descender.

De cara a este duelo, Universitario no tendrá a Rodrigo Ureña, quien tiene que cumplir una fecha de sensación. Además, se espera el regreso de Horacio Calcaterra tras superar una lesión.

¿Cómo llegan Universitario y Ayacucho FC a la fecha 15?

La 'U' viene de golear 3-0 a Juan Pablo II, en tanto que los 'zorros' llegan de empatar a dos con ADT.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Ayacucho FC en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el lunes 20 de octubre en el Estadio Nacional. El recinto tiene una capacidad para 43,086 espectadores.

¡𝗝Ⓤ𝗚𝗨𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗔 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗢 𝗟𝗟𝗘𝗡𝗢! 💪



Superamos el 90% de entradas vendidas para nuestro partido ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional.



🎟️ ¡Últimas entradas a sur y occidente aquí! ▶️ https://t.co/ksyosJfBYG#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/STXJlineV9 — Universitario (@Universitario) October 18, 2025

¿A qué hora juegan Universitario vs Ayacucho FC en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú , el partido Universitario vs. Ayacucho comienza a las 8:15 p.m.

, el partido Universitario vs. Ayacucho comienza a las 8:15 p.m. En Ecuador, el partido Universitario vs. Ayacucho comienza a las 8:15 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs. Ayacucho comienza a las 8:15 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. Ayacucho comienza a las 9:15 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. Ayacucho comienza a las 9:15 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs. Ayacucho comienza a las 10:15 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. Ayacucho comienza a las 10:15 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. Ayacucho comienza a las 10:15 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs. Ayacucho comienza a las 10:15 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs. Ayacucho comienza a las 10:15 p.m.

¿Qué canal transmite el Universitario vs Ayacucho FC en vivo?



El partido de Universitario ante Ayacucho FC va vía TV por la señal de Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Universitario vs Ayacucho FC: alineaciones posibles

Universitario de Deportes: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Jairo Vélez y Alex Valera.

Ayacucho FC: Juan Valencia; Jean Franco Falconí, Jonathan Bilbao, Manuel Ganoza, Alonso Tamariz; Hideyoshi Arakaki, Diego Ramírez, Derlis Orué, Adrián De La Cruz; Juan Lucumí y Franco Caballero.