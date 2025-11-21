Liga 1: Por la fecha 19 se enfrentarán Los Chankas y Universitario

Todos los detalles de la previa del partido entre Los Chankas y Universitario, que se jugará mañana desde las 15:30 horas en el estadio Los Chankas.

Los Chankas aguarda mañana la visita de Universitario, para jugar el partido por la fecha 19 de la Liga 1, a partir de las 15:30 horas.

Así llegan Los Chankas y Universitario

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos de la Liga 1

Los Chankas viene de caer por 0 a 1 frente a ADT de Tarma. Ha ganado 3 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 3 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Liga 1

Universitario igualó 0-0 ante Deportivo Garcilaso en la jornada anterior. La visita ​viene teniendo un buen desempeño en las recientes jornadas: ha ganado los cuatro cotejos previos al último juego. En todos estos, ha anotado 8 goles y ha recibido 2.

De los últimos 3 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y sellaron un empate en 0.

Horario Los Chankas y Universitario, según país