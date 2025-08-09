Liga 1: Por la fecha 5 se enfrentarán Sporting Cristal y Melgar

Todos los detalles de la previa del partido entre Sporting Cristal y Melgar, que se jugará el domingo 10 de agosto desde las 11:00 horas en el estadio Alberto Gallardo. Dirige Edwin Ordoñez Medina.

Melgar y Sporting Cristal se enfrentarán en el estadio Alberto Gallardo el próximo domingo 10 de agosto desde las 11:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Liga 1.

Así llegan Sporting Cristal y Melgar

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Liga 1

Sporting Cristal igualó 0-0 frente a Alianza Lima. En las 4 jornadas previas, no registra ni una sola derrota y ha ganado todos los juegos anteriores al último. Ha logrado convertir 12 goles y le han anotado 1.

Últimos resultados de Melgar en partidos de la Liga 1

Melgar igualó 1-1 ante Juan Pablo II en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 5 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 8 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Melgar se llevó la victoria por 1 a 0.

Edwin Ordoñez Medina fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 6: vs Deportivo Binacional: 16 de agosto - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs UTC: 23 de agosto - 13:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Melgar en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 6: vs Ayacucho FC: 17 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs ADT de Tarma: 24 de agosto - 15:00 (hora Argentina)

Horario Sporting Cristal y Melgar, según país