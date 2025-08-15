Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Liga 1: Por la fecha 6, UTC recibirá a Juan Pablo II

Por la fecha 6, UTC recibirá a Juan Pablo II
Por la fecha 6, UTC recibirá a Juan Pablo II
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre UTC y Juan Pablo II. El partido se jugará en el estadio Germán Contreras mañana a las 15:15 horas. Será arbitrado por Edwin Ordoñez Medina.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde las 15:15 horas, UTC y Juan Pablo II se enfrentan mañana por la fecha 6 de la Liga 1 en el estadio Germán Contreras.

Así llegan UTC y Juan Pablo II

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Alianza Atlético. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

En la jornada anterior, Juan Pablo II igualó 0-0 el juego frente a Deportivo Binacional. Con un historial irregular (2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 4-2 a favor de Juan Pablo II.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Edwin Ordoñez Medina.


Fechas y rivales de UTC en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 7: vs Sporting Cristal: 23 de agosto - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Ayacucho FC: 12 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Juan Pablo II en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 7: vs Cusco FC: 22 de agosto - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Alianza Atlético: 13 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
Horario UTC y Juan Pablo II, según país
  • Argentina: 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:15 horas

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
UTC Juan Pablo II Liga 1

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA