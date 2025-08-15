Liga 1: Por la fecha 6, UTC recibirá a Juan Pablo II

Toda la previa del duelo entre UTC y Juan Pablo II. El partido se jugará en el estadio Germán Contreras mañana a las 15:15 horas. Será arbitrado por Edwin Ordoñez Medina.

Desde las 15:15 horas, UTC y Juan Pablo II se enfrentan mañana por la fecha 6 de la Liga 1 en el estadio Germán Contreras.

Así llegan UTC y Juan Pablo II

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Alianza Atlético. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

En la jornada anterior, Juan Pablo II igualó 0-0 el juego frente a Deportivo Binacional. Con un historial irregular (2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 4-2 a favor de Juan Pablo II.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Edwin Ordoñez Medina.

Fechas y rivales de UTC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 7: vs Sporting Cristal: 23 de agosto - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Ayacucho FC: 12 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Juan Pablo II en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 7: vs Cusco FC: 22 de agosto - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Alianza Atlético: 13 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

