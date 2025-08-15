UTC vs. Juan Pablo II: horario y canales TV del partido por el Torneo Clausura 2025 de Liga1 Te Apuesto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

UTC vs. Juan Pablo II se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

La gran novedad en la previa es la llegada de Hernán Lisi como nuevo entrenador de UTC. Firmó en reemplazo de Pablo Bossi, quien salió del primer equipo cajamarquino por malos resultados, y como primera meta se puso ganarle a Juan Pablo II en condición de local.

¿Cómo llegan UTC y Juan Pablo II a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025?

UTC llega de perder 2-0 a manos de Alianza Atlético, mientras que el club de Chongoyape empató sin goles con Binacional en la fecha pasada.

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs Juan Pablo II en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 16 de agosto en el Estadio Germán Contreras Jara (Cajabamba). El recinto tiene una capacidad para 6,300 espectadores.

¿A qué hora juegan UTC vs Juan Pablo II en en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú, el partido UTC vs Juan Pablo II comienza a las 3:15 p.m.

En Colombia, el partido UTC vs Juan Pablo II comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido UTC vs Juan Pablo II comienza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido UTC vs Juan Pablo II comienza a las 4:15 p.m.

En Venezuela, el partido UTC vs Juan Pablo II comienza a las 4:15 p.m.

En Chile, el partido UTC vs Juan Pablo II comienza a las 4:15 p.m.

En Argentina, el partido UTC vs Juan Pablo II comienza a las 5:15 p.m.

En Brasil, el partido UTC vs Juan Pablo II comienza a las 5:15 p.m.

En Uruguay, el partido UTC vs Juan Pablo II comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido UTC vs Juan Pablo II comienza a las 5:15 p.m.

¿Dónde ver el UTC vs Juan Pablo II en vivo por TV?

El partido de UTC ante Juan Pablo II será transmitido vía L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

UTC vs Juan Pablo II en: alineaciones posibles

UTC: Diego Campos; Anthony Rosell, Luis Álvarez, Fardi Romero, Roberto Villamarín; Piero Serra, Cristian Mejía, Juan Vega, André Vasquez; Erinson Ramírez y Jarlin Quintero.

Juan Pablo II: Matías Vega; Jorge Toledo, Renzo Alfani, M. Peralta, Fabio Agurto; Christian Flores, Jhon Vega, Christian Tizón, Álvaro Rojas; F. Fernández y Emiliano Villar.