Liga 1: Por la fecha 8 se enfrentarán UTC y Ayacucho FC

Todos los detalles de la previa del partido entre UTC y Ayacucho FC, que se jugará el viernes 12 de septiembre desde las 13:00 horas en el estadio Germán Contreras. Dirige Robin Segura Tuanama.

Ayacucho FC y UTC se enfrentarán en el estadio Germán Contreras el próximo viernes 12 de septiembre desde las 13:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Liga 1.

Así llegan UTC y Ayacucho FC

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC igualó 2-2 frente a Sporting Cristal. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 8 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Ayacucho FC en partidos de la Liga 1

Ayacucho FC perdió ante Melgar por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 4 goles y le han encajado 7.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y UTC se llevó la victoria por 0 a 1.

Robin Segura Tuanama fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de UTC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 9: vs ADT de Tarma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Universitario: 20 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Deportivo Garcilaso: 25 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Los Chankas: 29 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Comerciantes Unidos: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Ayacucho FC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 9: vs Cusco FC: 18 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Alianza Atlético: 22 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Juan Pablo II: 25 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Sporting Cristal: 29 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

