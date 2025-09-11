Sport Huancayo vs. Los Chankas: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 8 del Clausura?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sport Huancayo vs. Los Chankas FC EN VIVO: se enfrentan el viernes 12 de septiembre en el Estadio IPD Huancayo, en Junín. El partido corresponde a la fecha 8 por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 3:15 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El Clausura está de regreso tras la ventana internacional FIFA y Sport Huancayo medirá fuerzas con Los Chankas buscando ganar después de tres jornadas. El ‘Rojo Matador’ tiene solo dos triunfos en lo que va del torneo.

Huancayo quiere asegurarse en los puestos de Copa Sudamericana, mientras que su rival, lejos de pelear por la permanencia, mantiene opción de darle caza por ese último lugar que brinda el acceso a un torneo de Conmebol.

Sport Huancayo vs Los Chankas: ¿cómo llegan a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025?

Sport Huancayo llega a la contienda tras igualar 1-1 con Deportivo Garcilaso en Cusco, mientras que Los Chankas, en su último encuentro, cayó 2-1 frente a Alianza Universidad en Huánuco.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs Los Chankas EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

El partido de Sport Huancayo ante el elenco andahuaylino de Los Chankas está programado para el viernes 12 de septiembre en el Estadio IPD Huancayo, de la región Junín. El recinto tiene capacidad para recibir a 20 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Los Chankas EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Sport Huancayo vs. Los Chankas comienza a las 3:15 p.m.

¿Dónde ver el Sport Huancayo vs Los Chankas EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ve por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Sport Huancayo vs Los Chankas: alineaciones posibles

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Alan Damián Pérez, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Josuee Herrera; Edú Villar, Ricardo Salcedo; Piero Magallanes, Nahuel Luján, Javier Andrés Sanguinetti; Ronal Huaccha.

Los Chankas: Willy Díaz; Ederson Mogollón, Héctor González, Carlos Pimienta Pimienta; Oshiro Takeuchi, Ayrthon Quintana, Jorge Palomino, Jordan Guivin, José Manzaneda; Franco Torres e Isaac Camargo.