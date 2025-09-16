Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Liga 1: Por la fecha 9 se enfrentarán Sporting Cristal y Alianza Atlético

Por la fecha 9 se enfrentarán Sporting Cristal y Alianza Atlético
Por la fecha 9 se enfrentarán Sporting Cristal y Alianza Atlético
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, que se jugará mañana desde las 13:00 horas en el estadio Alberto Gallardo. Dirige Micke Palomino Huaminí.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal aguarda mañana la visita de Alianza Atlético, para jugar el partido por la fecha 9 de la Liga 1, a partir de las 13:00 horas.

Así llegan Sporting Cristal y Alianza Atlético

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Liga 1

Sporting Cristal viene de caer por 2 a 3 frente a Cusco FC. Ha ganado 2 y empatado 2 de las 4 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 10 en el arco contrario.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Liga 1

Alianza Atlético perdió ante Juan Pablo II por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Logró convertir 3 goles y le han encajado 3.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Atlético se llevó la victoria por 1 a 0.

Micke Palomino Huaminí fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 10: vs Juan Pablo II: 21 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Ayacucho FC: 29 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs ADT de Tarma: 4 de octubre - 17:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 10: vs Ayacucho FC: 22 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs ADT de Tarma: 26 de septiembre - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Universitario: 1 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Deportivo Garcilaso: 5 de octubre - 19:30 (hora Argentina)
Horario Sporting Cristal y Alianza Atlético, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Sporting Cristal Alianza Atlético Liga 1

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA