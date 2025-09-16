Liga 1: Por la fecha 9 se enfrentarán Sporting Cristal y Alianza Atlético

Todos los detalles de la previa del partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, que se jugará mañana desde las 13:00 horas en el estadio Alberto Gallardo. Dirige Micke Palomino Huaminí.

Sporting Cristal aguarda mañana la visita de Alianza Atlético, para jugar el partido por la fecha 9 de la Liga 1, a partir de las 13:00 horas.

Así llegan Sporting Cristal y Alianza Atlético

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Liga 1

Sporting Cristal viene de caer por 2 a 3 frente a Cusco FC. Ha ganado 2 y empatado 2 de las 4 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 10 en el arco contrario.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Liga 1

Alianza Atlético perdió ante Juan Pablo II por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Logró convertir 3 goles y le han encajado 3.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Atlético se llevó la victoria por 1 a 0.

Micke Palomino Huaminí fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 10: vs Juan Pablo II: 21 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Ayacucho FC: 29 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs ADT de Tarma: 4 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 10: vs Ayacucho FC: 22 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs ADT de Tarma: 26 de septiembre - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Universitario: 1 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Deportivo Garcilaso: 5 de octubre - 19:30 (hora Argentina)

