Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo EN VIVO vía L1MAX: juegan por la fecha 9 del Clausura en Cutervo

Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo: ¿dónde ver EN VIVO por el Clausura 2025?
Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo: ¿dónde ver EN VIVO por el Clausura 2025? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

En Cutervo, Comerciantes Unidos recibe a Sport Huancayo buscando el triunfo para salir de la zona baja en la Liga1 Te Apuesto 2025.

Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo EN VIVO: se enfrentan este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, en Cutervo (Cajamarca). El partido corresponde a la fecha 9 por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 3:15 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Tabla del Torneo Clausura EN VIVO: así están las posiciones en la Liga1 Te Apuesto 2025 en la fecha 9

En el radar de Sporting Cristal: Abel Hernández reveló que firmó un 'precontrato' como fichaje celeste

Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo EN VIVO - minuto a minuto

Sigue el minuto a minuto del partido Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo EN VIVO este miércoles 17 de septiembre en el Juan Maldonado Gamarra por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025, a partir de las 3:15 p.m. (hora peruana). No te pierdas el minuto a minuto con RPP.

Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo: ¿Cómo llegan los equipos a la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

En su último compromiso, Comerciantes Unidos derrotó a Sport Boys por 1-0 en el Callao. En tanto, Sport Huancayo cayó en condición de local por 1-2 frente a Los Chankas.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo EN VIVO por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Comerciantes Unidos ante el elenco de Sport Huancayo está programado para el miércoles 17 de septiembre en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, de la ciudad de Cutervo (Cajamarca). El recinto tiene capacidad para recibir a 8 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo EN VIVO por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 3:15 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 3:15 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 3:15 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 4:15 p.m
  • En Venezuela, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 4:15 p.m.
  • En Chile, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 4:15 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 5:15 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 5:15 p.m
  • En Uruguay, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 5:15 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 5:15 p.m.
  • En México (CDMX), el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 2:15 p.m.
  • En España, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano comienza a las 10:15 p.m

¿Qué canal transmite el Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo: alineaciones posibles

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Paolo Mendez, Rotceh Aguilar, Keyvin Paico, Nahuel Tecilla, Pablo Cárdenas, Yordi Vílchez; José Marina, Julian Marchioni, Gonzalo Sánchez y Matías Sen ©.

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Alan Pérez, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Josuee Herrera; Edú Villar, Ricardo Salcedo ©; Piero Magallanes, Nahuel Luján, Javier Andrés Sanguinetti; Ronal Huaccha.

Comerciantes Unidos Sport Huancayo Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fútbol Peruano

