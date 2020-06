El fútbol peruano vuelve | Fuente: Liga 1

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, confirmó que se aprobaron los protocolos de sanidad de selecciones y de la liga profesional. Además, anunció que la Liga 1 se jugará en una sola sede: Lima, con el objetivo de garantizar la salud de todos los protagonitas del campeonato peruano.

"La sede va ser Lima, es una decisión ya tomada porque viene en cumplimiento y respeto de las recomendaciones del ministerio de Salud", afirmó Agustín Lozano en "Al Ángulo" de Movistar Deportes.



"Las propuestas presentadas por los clubes han sido vistas, pero también tenemos que respetar lo dicho por el ministerio de Salud, no se eligió Lima porque alguien saque o no ventaja. Jugar en Lima es darle el marco de seguridad deportiva, sino de la salud a cada uno de los participantes. Los clubes deben entender que no pasa por decisiones de personas, sino de análisis de coyuntura y elegir el escenario que nos pueda llevar a tener un torneo con resultados positivos", agregó.



El directivo descartó que se vaya a empezar de cero como se estaba especulando. También aseguró que habrá descenso. "Puedo asegurar que ningún club se va a ver afectado ya que todo lo jugado tiene un valor. Ni Alianza Universidad ni otro equipo se sentirá mal ya que lo ganado en la cancha debe respetarse. Por otra parte, un torneo no tendría sentido si no hay descenso, por lo que aquí debe jugarse como está previsto", añadió.

El titular de la FPF también reveló que el reinicio del campeonato se dará en un mes y medio aproximadamente. “Estimo que en 40-45 días se podrá reiniciar el torneo. Por eso es que inmediatamente estamos convocando con la aprobación del gobierno en cuanto al protocolo", indicó.