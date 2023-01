La Liga 1 Betsson 2023 no cuenta con aprobación para el inicio del torneo | Fuente: Andina

En reunión de la Comisión Nacional contra la Violencia, que se desarrolló este miércoles, RPP Noticias pudo conocer que se acordó recomendar la suspensión total de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023, la cual estaba programada para este fin de semana.



El campeonato de Primera División del fútbol peruano sufrió la suspensión de la primera jornada ante la situación de crisis social que atraviesa el país. Así, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) decidió que el certamen comience con la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2023, pactada para desarrollarse entre el viernes 27 y lunes 30 de enero.

Previo a la reunión, cinco partidos de la segunda fecha del campeonato no habían recibido la autorización por parte de la Policía Nacional del Perú sobre los respectivos planes de seguridad, que son de responsabilidad de los equipos que actuán en condición de local. Estos eran el Alianza Lima vs. Deportivo Municipal, Academia Cantolao vs. Sport Boys, Binacional vs. ADT, Melgar vs. Deportivo Garcilaso y Cienciano vs. César Vallejo.

No obstante, en este evento se acordó recomendar que la totalidad de los partidos de la segunda fecha de la Liga 1 no se lleven a cabo según estaba agendado.

Liga 1 Betsson 2023

Fecha 2 - Torneo Apertura (Suspendida)

Viernes 27 de enero

7:00 p.m. Binacional vs. ADT – Estadio por definir

Sábado 28 de enero

1:00 p.m. Sport Huancayo vs. Club UTC – IPD Huancayo

3:30 p.m. Alianza Lima vs. Deportivo Municipal – Alejandro Villanueva

7:00 p.m. FBC Melgar vs. D. Garcilaso – Monumental UNSA

Domingo 29 de enero

11:00 a.m. A. Cantolao vs. Sport Boys – Iván Elías Moreno

1:15 p.m. Unión Comercio vs. Sporting Cristal – Municipal Carlos Vidaurre

3:00 p.m. C. A. Mannucci vs. Atlético Grau – Mansiche

3:30 p.m. Alianza Atlético vs. Universitario – Campeones del 36

Lunes 30 de enero

7:00 p.m. Cienciano vs. César Vallejo – Inca Garcilaso de la Vega

Esta era la programación de la segunda jornada del Apertura de la Liga 1 2023 | Fuente: Liga 1

¿Cuándo inicia la Liga 1 2023?

Aún resta la oficialización por la suspensión total de la segunda fecha de la Liga 1 y el pronunciamiento de la Liga Profesional de Fútbol, sin embargo, el martes emitió un comunicado anticipando la posibilidad de modificarse la programación de la jornada.

“Las programaciones de los partidos de la Liga1 Betsson 2023, correspondientes a las fechas 2 y 3, están sujetas a posibles modificaciones de acuerdo con la coyuntura social que vive el país”, expresó la entidad.

Cabe apuntar que la LFP también dio a conocer el martes la programación de la tercera jornada del Torneo Apertura, fijada para desarrollarse entre el viernes 3 y el lunes 6 de febrero. Algunos de los compromisos de esa fecha son el choque entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima (domingo 5 en el Estadio Nacional) y el duelo de Universitario frente a Cantolao (sábado 4 en el Estadio Monumental).





