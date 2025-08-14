Liga 1: Se enfrentan Grau y Comerciantes Unidos por la fecha 6

En la previa de Grau vs Comerciantes Unidos, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio Campeones del 36. El árbitro designado será Roberto Pérez Gutiérrez.

Por la fecha 6 de la Liga 1, Grau y Comerciantes Unidos se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio Campeones del 36.

Así llegan Grau y Comerciantes Unidos

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Grau en partidos de la Liga 1

Grau fue derrotado en el Los Chankas frente a Los Chankas por 2 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 10 goles y tiene 7 a favor.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos de la Liga 1

El anterior partido jugado por Comerciantes Unidos acabó en empate por 1-1 ante Cienciano. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.

En los últimos 3 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y firmaron un empate en 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Roberto Pérez Gutiérrez.

Fechas y rivales de Grau en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 7: vs Cienciano: 24 de agosto - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 2: vs ADT de Tarma: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Comerciantes Unidos en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 7: vs Alianza Universidad: 23 de agosto - 17:30 (hora Argentina)

Horario Grau y Comerciantes Unidos, según país