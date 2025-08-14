Últimas Noticias
Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el Torneo Clausura 2025?

Guía TV, Atlético Grau vs Comerciantes Unidos por la liga peruana.
| Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Revisa todos los detalles de lo que será el cotejo entre Atlético Grau y Comerciantes Unidos en Piura.

Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

El elenco de Atlético Grau -que dirige el argentino Ángel David Comizzo- no la pasa bien en lo que va del campeonato porque únicamente cuenta con 4 puntos en la tabla de posiciones. En tanto, Comerciantes Unidos tiene un presente aún peor ya que es penúltimo con un par de unidades.

¿Cómo llegan Atlético Grau y Comerciantes Unidos a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

La tienda de Grau viene de perder 3-2 contra su par de Los Chankas, mientras que la escuadra comerciante llega de empatar a uno ante Cienciano.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs Comerciantes Unidos en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el viernes 15 de agosto en el Estadio Campeones del 36. El recinto tiene una capacidad para 12,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Comerciantes Unidos en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Atlético Grau vs Comerciantes Unidos comienza a las 3:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Atlético Grau vs Comerciantes Unidos comienza a las 3:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Atlético Grau vs Comerciantes Unidos comienza a las 3:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Atlético Grau vs Comerciantes Unidos comienza a las 4:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Atlético Grau vs Comerciantes Unidos comienza a las 4:00 p.m.
  • En Chile, el partido Atlético Grau vs Comerciantes Unidos comienza a las 4:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Atlético Grau vs Comerciantes Unidos comienza a las 5:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Atlético Grau vs Comerciantes Unidos comienza a las 5:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Atlético Grau vs Comerciantes Unidos comienza a las 5:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Atlético Grau vs Comerciantes Unidos comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Atlético Grau vs Comerciantes Unidos en vivo vía TV?

El partido de Atlético Grau contra Comerciantes Unidos será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Atlético Grau vs Comerciantes Unidos: alineaciones posibles

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Fabio Rojas, Rodrigo Tapia, José Bolivar, Elsar Rodas; Rafael Guarderas, Benjamín García; Jeremy Rosting, Paulo de la Cruz, Christopher Olivares y Raúl Ruidíaz.

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Paolo Méndez, Rotceh Aguilar, Nahuel Tecilla, Pablo Cárdenas, Yordi Vilchez; José Parodi, José Marina, Julian Marchioni; Mathías Carpio y Nicolás Figueroa. 

