Liga 1: Se enfrentan Sport Huancayo y Cienciano por la fecha 10

En la previa de Sport Huancayo vs Cienciano, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 17:30 horas en el estadio Huancayo. El árbitro designado será Victor Cori Diaz.

Por la fecha 10 de la Liga 1, Sport Huancayo y Cienciano se enfrentan mañana desde las 17:30 horas en el estadio Huancayo.

Así llegan Sport Huancayo y Cienciano

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 2 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos de la Liga 1

Sport Huancayo fue derrotado en el Juan Maldonado Gamarra frente a Comerciantes Unidos por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 7 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Liga 1

El anterior partido jugado por Cienciano acabó en empate por 2-2 ante Sport Boys. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 empate. Convirtió 10 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

Los 5 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Cienciano se quedó con la victoria por 2 a 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Victor Cori Diaz.

Fechas y rivales de Sport Huancayo en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 11: vs Grau: 26 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Alianza Universidad: 30 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sport Boys: 4 de octubre - 21:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cienciano en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 11: vs Alianza Lima: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Melgar: 2 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

