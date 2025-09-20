Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Clausura en Matute

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: se enfrentan este domingo 21 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute (Lima). El partido corresponde a la fecha 10 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Para los blanquiazules, es difícil hacer a un lado el partido que podría significar llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana, sin embargo, la obligación para concentrarse en la Liga1 es grande teniendo en cuenta las necesidades.

Alianza Lima tiene dos partidos sin ganar y la última vez fue la caída 3-4 ante Deportivo Garcilaso en Matute, un resultado que los tienee actualmente siete puntos por debajo del líder Cusco FC, que aún tiene un partido jugado menos que los íntimos.

Néstor Gorosito no tiene aún a disposición a su dupla de zagueros titulares, por lo que seguirá contando con Gianfranco Chávez y se espera que Josué Estrada sea su acompañante. Paolo Guerrero no será exigido, abriéndose la carta de Matías Succar o Alan Cantero como opciones para liderar el ataque ante un Comerciantes Unidos que sus últimos triunfos le sirvieron para salir de la zona de descenso.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: altas y bajas en la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Alianza Lima ante el elenco cutervino de Comerciantes Unidos está programado para el domingo 21 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute (La Victoria). El recinto tiene capacidad para recibir a 33 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p.m.

, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 10:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 9:00 p.m.



En España, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 03:00 a.m. (lunes)

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Gaspar Gentile y Matías Succar.

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Paolo Mendez, Rotceh Aguilar, Keyvin Paico, Nahuel Tecilla, Pablo Cárdenas, Yordi Vílchez; José Marina, Julian Marchioni, Gonzalo Sánchez y Matías Sen ©.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: ¿cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de Apuestas ALIANZA LIMA EMPATE COM. UNIDOS Betano 1.26 5.50 11.50 Apuesta Total 1.23 6.33 12.00 Doradobet 1.25 5.75 11.00 Te Apuesto 1.27 5.56 12.39