Liga 1: Sport Boys y Comerciantes Unidos se miden por la fecha 8

Palpitamos la previa del choque entre Sport Boys y Comerciantes Unidos. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Micke Palomino Huaminí.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cotejo entre Sport Boys y Comerciantes Unidos, por la fecha 8 de la Liga 1, se jugará el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 13:00 horas, en el estadio Miguel Grau.

Así llegan Sport Boys y Comerciantes Unidos

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Sport Boys en partidos de la Liga 1

Sport Boys quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Los Chankas por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 2 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos de la Liga 1

Comerciantes Unidos viene de caer derrotado 1 a 2 ante Alianza Universidad. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue Sport Boys quien ganó 0 a 4.

Micke Palomino Huaminí es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Sport Boys en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 9: vs Cienciano: 17 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Grau: 22 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Alianza Universidad: 26 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sport Huancayo: 4 de octubre - 21:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Comerciantes Unidos en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 8: vs Sport Boys: 13 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Alianza Lima: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Melgar: 27 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs UTC: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Sport Boys y Comerciantes Unidos, según país