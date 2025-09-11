Últimas Noticias
Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO el fútbol mundial

Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Diego Figueroa Loayza

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 12 de septiembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sport Huancayo vs. Los Chankas por la Liga 1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, viernes 12 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

1:00 p.m. UTC vs. Ayacucho FC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. Sport Huancayo vs. Los Chankas – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

2:00 p.m. Sevilla FC vs. Elche – Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt – Disney+ Premium, ESPN 2


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. O. Marsella vs. Lorient – Disney+ Premium, ESPN 4

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

2:00 p.m. Ipswich Town vs. Sheffield United – Disney+ Premium, ESPN 5


Partidos de hoy, Liga de Colombia

6:00 p.m. Águilas Doradas vs. DIM Medellín – RCN Nuestra Tele

7:30 p.m. Junior vs. La Equidad – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Liga MX – México

8:00 p.m. Necaxa vs. FC Juárez – Claro Sports YouTube, Pluto TV

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

7:00 p.m. Libertad FC vs. LDU Quito – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

12:30 p.m. Deportivo Riestra vs. Central Córdoba – TyC Sports

5:00 p.m. Racing Club vs. San Lorenzo – Disney+ Premium

5:00 p.m. CA Huracán vs. Vélez Sarsfield – TyC Sports

7:15 p.m. Lanús vs. Independiente Rivadavia – TyC Sports


