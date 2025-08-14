Últimas Noticias
Liga 1: Sport Boys y Deportivo Garcilaso se miden por la fecha 6

Sport Boys y Deportivo Garcilaso se miden por la fecha 6
Sport Boys y Deportivo Garcilaso se miden por la fecha 6
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Sport Boys y Deportivo Garcilaso. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Michael Espinoza Valles.

Sport Boys ejercerá mañana la localía ante Deportivo Garcilaso, desde las 20:00 horas y en el marco de la fecha 6 de la Liga 1.

Así llegan Sport Boys y Deportivo Garcilaso

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Sport Boys en partidos de la Liga 1

Sport Boys quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Universitario por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 1 gol marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos de la Liga 1

Deportivo Garcilaso viene de empatar 1-1 ante Alianza Universidad. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias e igualar 2 partidos. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 3 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue Deportivo Garcilaso quien ganó 4 a 0.

Michael Espinoza Valles es el elegido para dirigir el partido.


Fecha y rival de Sport Boys en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 7: vs Los Chankas: 23 de agosto - 15:15 (hora Argentina)
Fecha y rival de Deportivo Garcilaso en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 7: vs Sport Huancayo: 23 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
Horario Sport Boys y Deportivo Garcilaso, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

Sport Boys Deportivo Garcilaso Liga 1

