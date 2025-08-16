Liga 1: Sport Huancayo se enfrenta ante la visita Universitario por la fecha 6

Sport Huancayo y Universitario se enfrentan en el estadio Huancayo, con el arbitraje de Pablo López Ramos. El duelo se jugará el domingo 17 de agosto desde las 12:00 horas.

El juego entre Sport Huancayo y Universitario se disputará el próximo domingo 17 de agosto por la fecha 6 de la Liga 1, a partir de las 12:00 horas en el estadio Huancayo.

Así llegan Sport Huancayo y Universitario

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos de la Liga 1

Sport Huancayo busca levantarse de su derrota ante ADT de Tarma en el Estadio Unión Tarma. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 8 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Liga 1

En la jornada anterior, Universitario derrotó 1-0 a Sport Boys. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 empate. En esos duelos, pudo celebrar 10 goles y le marcaron 3 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 28 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Universitario lo ganó por 3 a 1.

Para Universitario se avecina una jornada especial cuando se mida en el Superclásico ante Alianza Lima. El encuentro se disputará el 24 de agosto, a partir de las 19:30 (hora Argentina) en el estadio Monumental.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Pablo López Ramos.

Fechas y rivales de Sport Huancayo en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 7: vs Deportivo Garcilaso: 23 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Los Chankas: 12 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 7: vs Alianza Lima: 24 de agosto - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar

Horario Sport Huancayo y Universitario, según país