Sport Huancayo vs. Universitario EN VIVO: se enfrentan por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Sport Huancayo vs. Universitario: ¿dónde ver EN VIVO el partido por el Clausura 2025?
Sport Huancayo vs. Universitario: ¿dónde ver EN VIVO el partido por el Clausura 2025? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Con la necesidad de recuperarse, Universitario visita a Sport Huancayo en la altura buscando seguir en la cima del Torneo Clausura.

Universitario vs. Sport Huancayo II EN VIVO: se enfrentan este domingo 17 de agosto en el Estadio IPD Huancayo, en Junín (Perú). El partido corresponde a la fecha 6 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 12:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


La goleada ante Palmeiras en el Monumental, por la forma, movió los cimientos en Universitario. Prácticamente le dice adiós a la Copa Libertadores, con un partido aún por jugar en Brasil, y que podría generar dudas a nivel local.

La ‘U’ manda en el Torneo Clausura junto a Sporting Cristal, lo que lleva a considerar no descuidar la Liga1, pero se encuentra en la encrucijada si preservar un equipo principal para el duelo de vuelta en la Libertadores, teniendo en cuenta que luego se medirá a Alianza Lima en el clásico.

Jorge Fossati tendrá como primera prueba enfrentar la altura para chocar con Sport Huancayo. No jugará Rodrigo Ureña por lesión y se aguarda la vuelta al once de Anderson Santamaría.

Sport Huancayo vs Universitario: ¿Cómo llegan a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

Sport Huancayo perdió 1-0 en el duelo contra ADT en Tarma en la anterior jornada. Por su parte, Universitario fue goleado 0-4 por Palmeiras en octavos de la Copa Libertadores y en la Liga1 derrotó 1-0 a Sport Boys.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs Universitario EN VIVO por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Sport Huancayo ante el elenco crema de Universitario de Deportes está programado para el sábado 17 de agosto en el Estadio IPD Huancayo, de la región Junín. El recinto tiene capacidad para recibir a 20 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Universitario EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido entre Sport Huancayo vs. Universitario comienza a las 12:00 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Sport Huancayo vs. Universitario comienza a las 12:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Sport Huancayo vs. Universitario comienza a las 12:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Sport Huancayo vs. Universitario comienza a la 1:00 p.m
  • En Venezuela, el partido entre Sport Huancayo vs. Universitario comienza a la 1:00 p.m.
  • En Chile, el partido entre Sport Huancayo vs. Universitario comienza a la 1:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Sport Huancayo vs. Universitario comienza a las 2:00 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Sport Huancayo vs. Universitario comienza a las 2:00 p.m
  • En Uruguay, el partido entre Sport Huancayo vs. Universitario comienza a las 2:00 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Sport Huancayo vs. Universitario comienza a las 2:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido entre Sport Huancayo vs. Universitario comienza a las 11:00 a.m.
  • En España, el partido entre Sport Huancayo vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el Sport Huancayo vs Universitario EN VIVO vía TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Sport Huancayo vs. Universitario a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Sport Huancayo vs Universitario: alineaciones posibles

Sport HuancayoÁngel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Johan Madrid; Ricardo Salcedo, Edu Villar, Piero Magallanes; Javier Sanguinetti, Isais Luján y Janio Pósito.

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; José Rivera y Alex Valera.


Sport Huancayo vs Universitario: ¿Cuánto pagan las apuestas?

Casa de ApuestasSport HuancayoEMPATEUniversitario
Betano2.403.153.10
Apuesta Total2.373.203.10
Te Apuesto2.363.083.33

  • Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.

