Liga 1: Sporting Cristal se enfrenta ante la visita Alianza Lima por la fase 1

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan en el estadio el Coloso de José Díaz. El duelo se jugará mañana desde las 20:00 horas.
Desde las 20:00 horas, se miden mañana Sp. Cristal y Alianza L. por la fase 1 de la Liga 1, en el estadio el Coloso de José Díaz.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de agosto, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y finalizó en un empate 0-0.
Fecha y rival de Sporting Cristal en el próximo partido de la Liga 1
- Fase 1: vs Alianza Lima: 6 de diciembre - 22:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Alianza Lima en el próximo partido de la Liga 1
- Fase 1: vs Sporting Cristal: 6 de diciembre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Sporting Cristal y Alianza Lima, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
