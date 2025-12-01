Sporting Cristal vs Alianza Lima en vivo: partido en el Estadio Nacional por la ida de semifinal de playoffs Liga1 2025

La fase regular de la Liga1 culminó, pero esta semana se disputará la semifinal de los playoffs que tendrá como protagonistas a Sporting Cristal y Alianza Lima que tiene la misión de seguir avanzando para medirse a Cusco FC en la definición por Perú 2 que otorga el pase directo a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Alianza Lima llega a esta instancia con una interna agitada ante el anuncio del fin de ciclo de Hernán Barcos, que dejará el club de La Victoria después de cinco temporada, período en el cual logró un bicampeonato nacional.

Por su parte, Sporting Cristal recupera al volante brasileño que vuelve tras superar una dura lesión que lo alejó de las canchas desde febrero pasado.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: Altas y bajas para la semifinal ida de los playoffs de Liga 1 2025

Alianza Lima no podrá contar con el sancionado Carlos Zambrano ni con el lesionado Jean Pierre Archimbaud. En tanto, sí aparece en la lista el argentino Guillermo Enrique.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima en vivo por la semifinal ida de los playoffs de Liga 1 2025?

El partido está programado para el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional en Lima, Perú. El recinto tiene una capacidad para 43,086 espectadores.

Esta es la lista de jugadores convocados para el partido ante @ClubSCristal en el Estadio Nacional.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima en vivo por la semifinal ida de los playoffs de Liga 1 2025?

En Perú , el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 8:00 p.m.

, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 8:00 p.m. En España , el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 2:00 a.m. (miércoles 3 de diciembre)

, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 2:00 a.m. (miércoles 3 de diciembre) En Colombia, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 10:00 p.m.

En Chile, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 10:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs Alianza Lima en vivo?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y en el canal de YouTube de L1MAX. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Cristal vs Alianza a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: Alineaciones posibles

Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Irven Ávila.

Alianza: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Alan Cantero; Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: ¿Quién es favorito para ganar en la semifinal ida?