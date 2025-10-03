Liga 1: Sporting Cristal se enfrentará a ADT de Tarma por la fecha 13

ADT de Tarma y Sporting Cristal se miden en el Estadio Unión Tarma mañana a las 15:15 horas y Victor Cori Diaz es el elegido para dirigir el partido.

ADT de Tarma y Sporting Cristal se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga 1, a partir de las 15:15 horas en el Estadio Unión Tarma.

Así llegan ADT de Tarma y Sporting Cristal

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos de la Liga 1

ADT de Tarma terminó con un empate en 1 frente a Juan Pablo II en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 7 a favor.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Liga 1

Sporting Cristal venció 3-0 a Ayacucho FC en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 3 y ha perdido 1, con 7 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Sporting Cristal sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

Para Sporting Cristal la siguiente será una fecha histórica al enfrentarse a Universitario en una nueva edición del clásico contemporáneo. El encuentro se jugará el 15 de octubre a partir de las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Nacional de Lima.

El encuentro será supervisado por Victor Cori Diaz, el juez encargado.

Fecha y rival de ADT de Tarma en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 14: vs Ayacucho FC: 12 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Sporting Cristal en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 14: vs Universitario: 15 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Deportivo Garcilaso: 19 de octubre - 19:30 (hora Argentina)

