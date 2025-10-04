Sport Boys vs. Sport Huancayo: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por la fecha 13 del Clausura?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sport Boys vs. Sport Huancayo EN VIVO: se enfrentan este sábado 4 de octubre en el Estadio Miguel Grau, en Callao. El partido corresponde a la fecha 13 por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por GOLPERÚ y Movistar Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Sport Boys vs Sport Huancayo: así llegan a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Sport Boys cortó su racha negativa en el Clausura ganándole 2-3 a Alianza Universidad en su última presentación. Por su lado, Sport Huancayo llega a la contienda tras golear 5-1 a Alianza Universidad en la pasada jornada.

🏆 HOY JUEGA EL PRIMER CAMPEÓN 🏆



🕖 07:00 p.m.

🏟️ Estadio Miguel Grau

📍 Callao

🆚 Sport Huancayo



¡Hoy juega el Callao! 👚#VamosBoysTodaLaVida 🩷 pic.twitter.com/bHM2kc1urG — Club Sport Boys Association (@sportboys) October 4, 2025

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Sport Boys ante el elenco de Sport Huancayo está programado para el sábado 4 de octubre en el Estadio Miguel Grau, de la región Callao. El recinto tiene capacidad para 20 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 7:00 p.m. En Ecuador, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 8:00 p.m.

En España, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 02:00 a.m. (domingo)

¿Dónde ver el Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el territorio nacional por GOLPERÚ, canal que se encuentra en las operadoras de Movistar TV (14 y 714 en HD). Por vía streaming el compromiso va en Movistar Play. En el extranjero se puede ver a través de GolTV Play. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Sport Boys vs Sport Huancayo: alineaciones posibles

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almirón, Christian Carbajal, Emilio Saba; Hernán da Campo, Rodrigo Colombo, Luis Urruti; Fidel Martínez, Carlos López y Oslimg Mora.

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Sergio Barboza; Ricardo Salcedo, Edú Villar, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti; Janio Postio y Marlos De Jesús.

Sport Boys vs Sport Huancayo: últimos resultados

26/09/2025 | Alianza Universidad 2-3 Sport Boys – Clausura

22/09/2025 | Sport Boys 1-1 Atlético Grau – Clausura

17/09/2025 | Cienciano 2-2 Sport Boys - Clausura