Sport Boys vs. Sport Huancayo: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por la fecha 13 del Clausura?

En el Callao, Sport Boys recibe a Sport Huancayo en un duelo clave para alejarse de la zona de descenso en la Liga1 Te Apuesto.
Sport Boys vs. Sport Huancayo EN VIVO: se enfrentan este sábado 4 de octubre en el Estadio Miguel Grau, en Callao. El partido corresponde a la fecha 13 por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por GOLPERÚ y Movistar Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
► Kevin Quevedo es baja en la Selección Peruana por temas personales: no jugará el amistoso ante Chile
► Tabla del Torneo Clausura EN VIVO: así van las posiciones en la fecha 13 de la Liga1 Te Apuesto 2025
Sport Boys vs Sport Huancayo: así llegan a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025
Sport Boys cortó su racha negativa en el Clausura ganándole 2-3 a Alianza Universidad en su última presentación. Por su lado, Sport Huancayo llega a la contienda tras golear 5-1 a Alianza Universidad en la pasada jornada.
¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?
El partido de Sport Boys ante el elenco de Sport Huancayo está programado para el sábado 4 de octubre en el Estadio Miguel Grau, de la región Callao. El recinto tiene capacidad para 20 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?
- En Perú, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 7:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 7:00 p.m.
- En Colombia, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 7:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 8:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 8:00 p.m.
- En Chile, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 8:00 p.m.
- En Argentina, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 9:00 p.m.
- En Brasil, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 9:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 9:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 9:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 6:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 8:00 p.m.
- En España, el partido Sport Boys vs. Sport Huancayo comienza a las 02:00 a.m. (domingo)
¿Dónde ver el Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO por TV?
El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el territorio nacional por GOLPERÚ, canal que se encuentra en las operadoras de Movistar TV (14 y 714 en HD). Por vía streaming el compromiso va en Movistar Play. En el extranjero se puede ver a través de GolTV Play. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.
Sport Boys vs Sport Huancayo: alineaciones posibles
Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almirón, Christian Carbajal, Emilio Saba; Hernán da Campo, Rodrigo Colombo, Luis Urruti; Fidel Martínez, Carlos López y Oslimg Mora.
Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Sergio Barboza; Ricardo Salcedo, Edú Villar, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti; Janio Postio y Marlos De Jesús.
Sport Boys vs Sport Huancayo: últimos resultados
- 26/09/2025 | Alianza Universidad 2-3 Sport Boys – Clausura
- 22/09/2025 | Sport Boys 1-1 Atlético Grau – Clausura
- 17/09/2025 | Cienciano 2-2 Sport Boys - Clausura
- 30/09/2025 | Sport Huancayo 5-1 Alianza Universidad – Clausura
- 26/09/2025 | Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo – Clausura
- 21/09/2025 | Sport Huancayo 5-2 Cienciano – Clausura